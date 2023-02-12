الأمانة العامة تعلن ارسال طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية الى سوريا

2023/02/12 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، ارسال طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية إلى مدينة حلب السورية.وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد،في تصريح صحافي:ان “طائرة ستنطلق بعد قليل، […]

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