2023/02/12 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاحد ، تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات وضبط رئيسها بالجرم المشهود الملقب ‘كابوس’ .وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني: إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يلقب بـ”كابوس”..



ضبط رئيس ‘إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات’ في بغداد المركز الخبري الوطني.

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