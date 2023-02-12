2023/02/12 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على أخطر شبكات تجارة المخدرات في العاصمة بغداد، فيما أشارت الى ضبط تاجري مخدرات بالجرم المشهود في محافظة ميسان.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات وضبط رئيسها الملقب (كابوس) بالجرم المشهود وعدد من النساء يعملن في تجارة المخدرات في محافظة بغداد".

وأضاف أنه "ضبطت لديهم كميات من المخدرات وقنابل يدوية وأسلحة نارية".

وفي سياق متصل، تمكنت قوة أمنية من القبض على تاجري مخدرات بالجرم المشهود في محافظة ميسان، وضبط بحوزتهما (7) كيلوغرامات من المخدرات نوع (كرستال - حشيشة) وتم إيداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي عن جريمة تجارة المخدرات.

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