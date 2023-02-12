نائب في برلمان كردستان: معدل الفقر ارتفع لمستوى كبير

2023/02/12 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

قال النائب في برلمان إقليم كردستان، كاوة عبد القادر، إن معدلات الفقر في الإقليم ارتفعت بشكل كبير.

وذكر عبد القادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فساد الأحزاب الحاكمة لإقليم كردستان أدى لزيادة معدلات الفقر بشكل كبير في جميع مدن إقليم كردستان".

وأضاف، أن "زيادة معدلات الفقر تعود لأسباب أبرزها عدم صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد وعدم توفير وظائف حكومية جديدة وغياب فرص حقيقية للاستثمار"، مبيناً أن هذه الأمور قادت إلى "غلاء كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود وفرض ضرائب عالية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع في إقليم كرستان، بتفاقم حالات مرضى السرطان في إقليم كردستان في ظل نقص الأدوية، خاصة في مستشفى "هيوا" في السليمانية".

ويشهد اقليم كردستان العراق صراعاً سياسياً بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، والذي ألقى بظلاله على الحياة العامة في الإقليم.

تحرير : أ.



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