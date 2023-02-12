روديجر يعلق بعد تتويج ريال مدريد بلقب مونديال الأندية

2023/02/12 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

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أعرب الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب مونديال الأندية على حساب نادي الهلال السعودي.

وفاز الريال مساء يوم السبت بلقب مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن هزم بطل السعودية 5-3.

وقال روديجر في تصريحات لتليفزيون الريال عقب المباراة التي أقيمت في الرباط: "أنا سعيد للغاية لفوزي بلقب جديد مع هذا النادي والفريق الخاص".

وتابع: "إنه لأمر خاص لأن الريال يفوز بالكثير من الألقاب.



تاريخ النادي عريق للغاية ولم أتخيل قط أنني سأكون جزءا من هذا".

وعن اللقاء قال روديجر: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفين ودخل في شباكنا هدف غير ضروري، لكننا عدنا أقوياء جدا في الشوط الثاني وخضنا مباراة سهلة".

وامتدح روديجر زميله في الفريق البرازيلي فينيسيوس الذي سجل هدفين من الخماسية.

وقال: "فيني لاعب خاص للغاية.



إنه الأفضل في العالم في موقف واحد ضد واحد".

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