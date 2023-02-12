قردة مشاكسة تقتحم زفاف أمريكية في المكسيك.. والعروس تؤكد: لحظة سنتذكرها للأبد

2023/02/12 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت قردة مشاكسة زفاف الأمريكية صوفي نغو وزوجها أندرو في المكسيك.وشكّل ذلك موقفًا طريفًا ولا يُنسى تم توثيقه على الكاميرا.

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