"أنا أفضل مقاتل في العالم".. إسلام مخاشيف يحتفظ بلقبه بعد نزال مثير

2023/02/12 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ البطل الداغستاني، إسلام ماخاشيف، بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة"يو إف سي UFC" للوزن الخفيف، وذلك بعد انتصاره المثيره على منافسه الأسترالي، إليكس فولكانوفسكي.

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