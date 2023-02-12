مستشار الأمن القومي: العراق اصبح حكاية العالم في تضحياته

2023/02/12 | 12:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الأحد، أن العراق اصبح حكاية العالم في تضحياته وعطائه من اجل استقرار البلاد.

وقال الاعرجي، خلال كلمة له في مؤتمر اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، “نحتفل هذا اليوم، باليوم الدولي بعد ان صوتت عليه الامم المتحدة بتنسيق مع الخارجية العراقية”.

وأضاف، أن “العراق بجميع فعاليته الاجتماعي والدينية والسياسية تمكنوا من دحر الإرهاب، وأصبح العراق حكاية العالم في تضحياته وعطائه من اجل استقرار البلاد”.

وشدد الاعرجي، أن “من اراد ان يحارب الارهاب فعليه ان يقتدي ما مضى عليه ابطال العراق”.

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