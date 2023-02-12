“أوبك”: صناعة البترول بحاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار حتى 2024‏

2023/02/12 | 12:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، هيثم الغيص، إن صناعة ‏البترول في حاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار أمريكي، حتى العام المقبل 2024.وأوضح الغيص في كلمته، خلال انطلاق النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجيس”، أن “الطلب على البترول زاد بعد جائحة (كوفيد-19)، إذ وصل إلى 202 […]

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