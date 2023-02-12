عالية نصيف تنشر مستجدات قضية إلغاء أمر إعفاء مدير فاسد لشركة تابعة لوزارة الموارد المائية.. إبن شخص مهم هو الوسيط

2023/02/12 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف ان الفساد

المستشري في وزارة الموارد المائية

يتطلب ثورة إصلاحية شاملة لاجتثاثه،

مبينة ان هناك مستجدات ظهرت في قضية

إبقاء مدير عام شركة العراق التابعة

للوزارة في منصبه.

وقالت ف

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