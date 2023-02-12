نرمين معروف: تشريع قانون النفط والغاز سيرى النور قريبا

2023/02/12 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نرمين معروف النائبة عن كتلة

الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية،

ان تشريع قانون النفط والغاز سيرى النور

قريبا.

وقالت النائبة نرمين معروف، ان تشريع

قانون النفط والغاز جزء من المنهاج

الحكومي ويفترض

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