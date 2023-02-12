2023/02/12 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنك المركزي العراقي، السبت،

نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي

الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة

الأميركية.

وقال البنك في بيان،إن" وفد البنك

المركزي العراقي اجتمع لساعات طويلة

بكل من وفد البنك ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يعلن نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يعلن نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).