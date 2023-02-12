2023/02/12 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استنكرت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، اليوم الاحد، الاعتداء على احد نواب الكتلة اثناء اشرافه على ترميم طريق بين محافظتي السليمانية واربيل .

وذكرت عبد الواحد، في بيان تلقته (الجيل الجديد)، أنه " نستنكر وبشدة الاعتداء الذي وقع على أحد نوابنا أثناء إشرافه على ترميم الشارع الرئيس بين السليمانية وأربيل، حيث إن قوة أمنية تابعة لسلطة الاتحاد الوطني اعتدت على النائب محمد إسماعيل والمهندسين المشرفين، تنفيذاً لأوامر حكومة الإقليم غير القادرة على ترميم هذا الشارع منذ سنوات، رغم أنها تصدِّر أكثر من 600 ألف برميل نفط يوميا".

وتابعت، أن "تكرار عمليات الاعتداء على النواب من الأجهزة القمعية التابعة للحزبين يجب أن يُوضع له حدٌّ من قبل مجلس النواب ورئاسته أولاً، ومن جميع المنظمات ثانياً، فضلا عن ضرورة تدخُّل المجتمع الدولي الذي له تمثيل في العراق"، مؤكدة أن "هذا الصمت الشديد على تكرار الاعتداءات ضد نواب الشعب غير مبرر، وهو صورة واضحة للديمقراطية المزعومة التي تمارسها أحزاب السلطة في الإقليم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الجيل الجديد: قوة تابعة لحزب طالباني اعتدت على النائب محمد إسماعيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الجيل الجديد: قوة تابعة لحزب طالباني اعتدت على النائب محمد إسماعيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).