الرحيل أو البقاء مع ريال مدريد.. كروس لم يحسم قراره

2023/02/12 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، أنه لم يحسم قرار بقائه مع الميرنجي، عقب التتويج بكأس العالم للأندية.

وفاز الميرنجي على الهلال السعودي (5-3)، مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في نهائي مونديال الأندية.

وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "نعم أفكر فيما سأفعله في الموسم المقبل، وأنا على تواصل مع النادي".

وأضاف: "تجربتي تخبرني أن أفضل شيء هو التحدث في هذه الأمور داخل النادي، عندما يحدث أي شيء رسمي ستعرفونه بالتأكيد، هناك العديد من العوامل (تحكم هذا القرار)".

وأكد: "لن يستغرق القرار وقتا طويلا (ليظهر للعلن)، في الوقت الحالي لا يوجد قرار لكن الأمور تمضي بهدوء".

وتابع: "ألعب كثيرا، وأعتقد أنه ما يزال بإمكاني مساعدة الفريق".

وأوضح بالقول: "نستحق أن نتوج باللقب بسبب الطريقة التي عانينا بها خلال الموسم الجاري، حيث لعبنا ضد منافسين يقاتلون بحياتهم في كل مباراة، علينا أن نكون دائما جادين ومقاتلين".

المصدر: كوررة

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