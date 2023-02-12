مظهر محمد صالح يحدد اعتبارين وراء القفزة الكبيرة في مبيعات البنك المركزي

2023/02/12 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراءمظهر محمد صالح، الاحد، اسباب الارتفاع الكبير في مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.

وقال صالح لـ "الاقتصاد نيوز" إن "زيادات مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي للعملة الاجنبية يعود الى اعتبارين، الاول: ارتفاع درجة امتثال المصارف الاهلية ،المشاركة في نافذة البنك المركزي العراقي ،لمتطلبات انتظام تمويل التجارة الدولية والتي جاءت بها منصة التدقيق المشتركة".

وأضاف، أن "الاعتبار الثاني يعود الى قوة حزمة التسهيلات التي اطلقها البنك المركزي في موضوع الحوالات الصغيرة والمباشرة للتجار الصغار ومختلف التحويلات الصغيرة من خلال توسط النظام المصرفي الدولي عالي الامتثال".

وحققت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، اليوم الاحد، قفزة كبيرة حيث تجاوزت سقف 300 مليون دولار لأول مرة منذ 2022.

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