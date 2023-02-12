2023/02/12 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقيةـ الاحد، انجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير النفطي بعمق 2472 مترا .

وذكرت الشركة في بيان أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية تمكنت من حفر البئر النفطي الاتجاهي زبير / 579 بعمق 2472 مترا ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الايطالية لحفر 37 بئرا نفطيا في حقل الزبير النفطي بالبصرة بالتعاون مع شركة شلمبرجير لتقديم الخدمات النفطية وهو البئر الرابع عشر الذي تنجزه الشركة ضمن هذا المشروع".

وتمت عمليات الحفر "بأستخدام جهاز الحفر IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان

وسيتم نقل الجهاز الى موقع اخر في نفس الحقل للمباشرة في حفر البئر النفطي زبير / 566".

واضوح البيان أن "الشركة تمتلك 43 جهاز حفر واستصلاح من ضمنها 30 جهاز حديث تتراوح قدرتها من ( 500- 3000 ) حصان يتوزع عملها في الحقول النفطية العراقية من الشمال الى الجنوب".

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