سامسونغ تطلق Galaxy S23 Ultra بقوة مطلقة وكاميرا مذهلة

2023/02/12 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة سامسونغ الكورية,اليوم الأحد, عن إطلاق الجيل الجديد لهواتفها الذكية نسخة Galaxy S23 Ultra الذي يستهل حقبة جديدة ويتحدى ما هو ممكن في هاتف ذكي متميز ويعيد تعريف معيار ما يجب أن يقدمه الابتكار.

وقال بيان الشركة إن"هاتف Galaxy S23 Ultra يعدّ فئة جديدة بحدّ ذاته.



ومن خلال دمج ذروة الأداء والإنتاجية لسلسلة Note مع إمكانات التصوير الفوتوغرافي الرائدة لسلسلةS ، يتيح Galaxy S23 Ultra تجربة متصلة لا مثيل لها".

وأضاف البيان: بفضل الإمكانات والوظائف التي تمت ترقيتها، لم يكن التقاط صور نابضة بالحياة أسهل من أي وقت مضى مع Galaxy S23 حيث التقط صورًا للحظات مهمة ونابضة وصور سيلفي ظاهرة ومقاطع فيديو سينمائية أكثر وضوحاً حتى في مختلف ظروف الإضاءة باستخدام التصوير الليلي".

إضافة إلى ذلك، يتيح مجسّ Adaptive Pixel الجديد بدقة 200 ميجابكسل التصوير الفوتوغرافي للحظات المهمة بدقة عالية، مع تفاصيل متميّزة في فئته للحصول على صور في منتهى الدقة ونابضة بالحياة.

وأشار الببان إلى أن" Galaxy S23 Ultra يوفر أيضًا تجربة ألعاب مُطلقة أثناء التنقل، مع رسومات الهاتف المحمول السريعة والسلسة.



تعمل الألعاب ذات الحجم الكبير بسهولة بفضل منصة Snapdragon®️ 8 Gen 2 Mobile الحصرية لجهاز Galaxy بالتعاون مع Qualcomm".

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يتم تشغيل شاشة QHD+ الساطعة والكبيرة بمقاس 6.8 بوصة ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر أداءً فعالاً وطويل الأمد.

تحقق من مخطط المعلومات البياني (الانفوجرافيك) أدناه لإلقاء نظرة دقيقة على كيفية مساعدة Galaxy S23 Ultra للمستخدمين في تحفيز شغفهم.

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