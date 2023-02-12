شاهد بالفيديو.. مع ام ضد !؟ فرض غرامات على المركبات المتوقفة أمام المحال التجارية او دور المواطنين في الازقة

2023/02/12 | 13:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MGLoWkKcZ84

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