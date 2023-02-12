2023/02/12 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على 3 إرهابيين ارتكبوا جرائم خطف وتفجير في بابل.

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