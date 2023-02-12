بحوزتهم مواد مخدرة.. اعتقال سبعة متهمين في ميسان

2023/02/12 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاحد، القبض على سبعة اشخاص ضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في قضائي العزير وقلعة صالح.

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