قضية بوراوي

2023/02/12 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الحكومة الجزائرية تأثر العلاقة بين الجزائر وتونس بسبب قضية الناشطة السياسية والصحفية أميرة بوراوي، مشددة على أن العلاقات بين البلدين "متينة"، وذلك على لسان وزير الاتصال، محمد بوسليماني.

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