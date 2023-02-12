رئيس الوزراء يوجه وزارة التجارة بإنجاز برنامج أتمتة البطاقة التموينية بأسرع مدّة زمنية

2023/02/12 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، وزارة التجارة بإنجاز برنامج أتمتة البطاقة التموينية بأسرع مدّة زمنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم، اجتماعاً خُصص لمناقشة أتمتة البطاقة التموينية، بحضور وزير التجارة ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ورئيس هيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أنه "جرى خلال الاجتماع عرض برنامج الأتمتة، الذي يتضمن اعتماد بطاقة إلكترونية لكل ربّ أسرة مشمولة، واعتمادها في توزيع مفردات البطاقة التموينية".

ووجّه السوداني، بحسب البيان، "وزارة التجارة بإنجاز البرنامج بأسرع مدّة زمنية، من أجل إيقاف الهدر بالمال العام"، مشيراً الى "اعتماد محافظة كربلاء كبيئة تجريبية لتطبيق البرنامج".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع استعرض توجيه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات العاجلة، لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك لعموم المواطنين والفئات الفقيرة من المشمولين بهيئة الحماية الاجتماعية، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بصددها".

يُشار إلى أن التطبيق الإلكتروني الجديد جرى إعداده من قبل شركة مختصة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف تكوين قاعدة بيانات جديدة ومحدثة عبر مقاطعتها مع القاعدة الحالية، بما يمنع التلاعب ويكشف أسماء المتوفين والمقيمين خارج العراق والأسماء الوهمية كافة، وكذلك سيسهم في تحديد المستلم الحقيقي للمفردات والتأكد من استلامه.

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