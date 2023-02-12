مجسم عملاق لفنانة ترسم

2023/02/12 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاون بين علامة تجارية كلاسيكية وفنانة معاصرة مشهورة..والنتيجة مجموعة جديدة من الحقائب وغيرها من "لويس فيتون" مزيّنة بأسلوب البولكا المنقط الذي تمتاز به الفنانة اليابانية يايوي كوساما.

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