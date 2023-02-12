وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص قطع الطرق خلال الزيارة الرجبية

2023/02/12 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، توجيها يخص قطع الطرق خلال أحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية مرور العامة، العميد زياد القيسي،بحسب الوكالة الرسمية، إن “اجتماعا عقد أمس بين وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وهيئة المواكب والعتبة الكاظمية المقدسة بشأن إحياء ذكرى استشهاد الأمام الكاظم (عليه السلام)”.

وأضاف أن “الشمري وجه بعدم شمول الطرق بالقطوعات إلا إذا كانت القطوعات آنية تحتاج إلى تنظيم حركة سير المرور والزائرين”.

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