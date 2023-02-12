2023/02/12 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يحدد ضوابط فتح الحسابات المصرفية للزبائن..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يحدد ضوابط فتح الحسابات المصرفية للزبائن.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يحدد ضوابط فتح الحسابات المصرفية للزبائن.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).