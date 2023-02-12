قيادة العمليات المشتركة تمنع إرسال سيارات الحمل الصغيرة إلى سوريا

2023/02/12 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

قررت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، منع إرسال العجلات نوع "بيكب" التي تحمل او ترافق المساعدات الإغاثية الى سوريا.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الجانب السوري قرر عدم السماح لدخول هذا النوع من السيارات، بالإضافة الى عدم توفر وقود كاف لها".

وأضاف البيان، أنه "صدرت توجيهات الى جميع السيطرات بمنع هذه العجلات من التوجه والوصول الى منفذ القائم الحدودي".

وأكدت القيادة بحسب البيان، أنها تسمح بعبور المساعدات التي تحملها العجلات ذات السعة خمسة طن فما فوق أو البرادات مستمرة.

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