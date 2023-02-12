مصدر: محكمة الجنايات في واسط تقضي بإعدام جندي في جهاز مكافحة الإرهاب

2023/02/12 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاحد، حكما بالإعدام بحق منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات واسط، أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "المنتسب اعترف بجريمة قتل شاب واصابة ثلاثة اخرين في قضاء الحي".

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