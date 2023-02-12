تركيا.. القبض على لصوص استغلوا الزلزال للنهب

2023/02/12 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبضت السلطات الأمنية التركية على ما لا يقل عن 48 شخصاً، للاشتباه في قيامهم بأعمال نهب في 8 محافظات تضررت من جرّاء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عن مصادر أمنية، أن المشتبه فيهم أوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وأوقف 42 من هؤلاء في محافظة هاتاي جنوبي البلاد، وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف نقالة وحواسيب وأسلحة، إضافة إلى حلي وبطاقات مصرفية.



كما تم إيقاف 6 آخرين في غازي عنتاب (جنوب تركيا) بتهمة الاحتيال عبر استخدام الهاتف.

وفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن التركية القبض على لص كان يدخل المنازل المتضررة من جرّاء الزلزال ويسرقها، وهو متنكر في زي الطوارئ.



ولقيت الحادثة تعليقات واسعة عبر التواصل الاجتماعي؛ حيث وصفه النشطاء بأنه عديم الرحمة ولا يمتلك أي ذرة من الإنسانية.

وبحسب بيان نشر في الجريدة الرسمية التركية، فيمكن للمدعين توقيف الأفراد المتهمين بالنهب ل7 أيام بدلاً من 4، في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في مواجهة الكارثة، وفقاً ل«سكاي نيوز عربية».

وصرّح أردوغان، خلال زيارته لمحافظة ديار بكر التي ضربها الزلزال، «لقد أعلنا حالة الطوارئ..



هذا يعني أنه اعتباراً من الآن، على الضالعين في أعمال نهب أو خطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة ستصل إليهم».

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