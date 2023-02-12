انخفاض كبير في أسعار الذهب ب

2023/02/12 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير، اليوم الأحد، (12 شباط 2023).

كما ان أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 376 الف دينار، وسعر الشراء 372 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع للذهب ليوم امس السبت 392 الف دينار للمثقال الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 346 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 342 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 355 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 395 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 الف دينار.

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