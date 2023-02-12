شاهد بالفيديو.. كيفية تقديم الخدمات في حال حدوث الكوارث | صباح الشرقية

2023/02/12 | 15:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JO4j-7Wa3jw

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