2023/02/12 | 15:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تفتتح مركزا ثانيا للإيواء بأنقرة لزيادة إعداد العراقيين النازحين من مناطق الزلزال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/12 | 15:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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