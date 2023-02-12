2023/02/12 | 15:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تثار الانتقادات للبيانات الصادرة من الجهات المكافحة للفساد بالعراق بانها تخلو...

ظهرت المقالة أجهزة مكافحة الفساد بالعراق تتجنب ذكر الفاسدين بالأسماء!! أولاً على المسلة.

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