تغطية زلزال شرق المتوسط.. السفارة العراقيَّة في أنقرة تفتح مركزا ثانًيا لإيواء إعداد النازحين من مناطق الزلزال

2023/02/12 | 15:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 12 شباط 2023 السفارة العراقيَّة في أنقرة تفتح مركزا ثانًيا لإيواء إعداد النازحين...

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السفارة العراقيَّة في أنقرة تفتح مركزا ثانًيا لإيواء إعداد النازحين من مناطق الزلزال أولاً على المسلة.

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