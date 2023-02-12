2023/02/12 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارت تضبط 50 قنينة كبيرة بداخلها مواد سامة لـ”داعش” بنينوى المركز الخبري الوطني.

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