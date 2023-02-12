الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستغل تغريدة

2023/02/12 | 15:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر نادي تشيلسي من قرار تحكيمي في مباراته مع نظيره وست هام، الّتي أقيمت على أرض ملعب استاد لندن الأولمبي، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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