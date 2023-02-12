2023/02/12 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران – (أ ف ب)

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى بكين هذا الأسبوع في زيارة تستمر ثلاثة أيام تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي في طهران الأحد.

وأوردت وكالة «إرنا» أن رئيسي سيغادر طهران مساء الاثنين متوجهاً إلى بكين «تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصني في زيارة رسمية ستستغرق ثلاثة أيام».

وأوضحت أن الزيارة سيتخللها لقاء بين رئيسي وشي جين بينغ ومباحثات بين وفدي البلدين وتوقيع «وثائق تعاون»، على أن يلتقي رئيسي أيضاً رجال أعمال صينيين وإيرانيين مقيمين في الصين.

والتقى رئيسي وشي للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، حيث دعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثيقة، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والاستثمار.

ووقع الطرفان في آذار/مارس 2021 اتفاق تعاون لمدة 25 عاماً يشمل مجالات «سياسية، استراتيجية، واقتصادية».

ووفق إحصاءات الجمارك الإيرانية، تعدّ الصين أكبر الشركاء التجاريين للجمهورية الإسلامية.

ووفق ما أوردت «إرنا» الأحد، صدّرت طهران إلى بكين ما قيمته 12,6 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، واستوردت 12,7 مليار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يزور الصين هذا الأسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يزور الصين هذا الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).