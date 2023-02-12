«فاغنر» تعلن السيطرة على بلدة قرب باخموت

2023/02/12 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو – (أ ف ب)

أعلن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية الأحد، أن قواته سيطرت على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمال باخموت التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها منذ أشهر.

ونقل عنه مكتبه الإعلامي قوله «اليوم سيطرت الوحدات الهجومية في فاغنر على بلدة كراسنا هورا»

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