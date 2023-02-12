2023/02/12 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q2Y1LNEzmzE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثاني متسابق ببرنامج طباب خير يتعرف على زوجته من بين 5 نساء "اكدر اعرفها من بين 50 امرأة") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثاني متسابق ببرنامج طباب خير يتعرف على زوجته من بين 5 نساء "اكدر اعرفها من بين 50 امرأة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).