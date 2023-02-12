2023/02/12 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I6yFuKp7xuk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبيعات البنك المركزي تتخطى حاجز الـ 300 مليون دولار في مزاد اليوم د. علي دعدوش - خبير اقتصادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبيعات البنك المركزي تتخطى حاجز الـ 300 مليون دولار في مزاد اليوم د. علي دعدوش - خبير اقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).