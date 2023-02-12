2023/02/12 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادبلغ سعر صرف الدولار في البورصة العراقية، مساء الأحد، 146 ألف دينار لكل 100 دولار.يتبع ..





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض سعر صرف الدولار في تعاملات مساء الأحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض سعر صرف الدولار في تعاملات مساء الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).