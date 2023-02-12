2023/02/12 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، بإطلاق صافرات الانذار في حالة حدوث الزلازل والهزات الارضية والفيضانات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الشمري "وجه بإطلاق صافرات الإنذار في حالة حدوث الزلازل والهزات الأرضية والفيضانات لتنبيه المواطنين".

ويوم الخميس الماضي، قامت مديرية الدفاع المدني، بالتشغيل التجريبي لصافرات الانذار في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وقال منسق إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح في تصريح للموقع الرسمي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الهدف من الفحص التجريبي لصافرات الإنذار المبكر هو رسالة اطمئنان للمواطنين".

وجاء ذلك إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الإثنين الماضي، وأوقع آلاف القتلى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بإطلاق صافرات الإنذار حال حدوث زلزال أو هزة أرضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بإطلاق صافرات الإنذار حال حدوث زلزال أو هزة أرضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).