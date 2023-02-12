توضيح من الجوازات حول شكاوى مواطنين بتأخر معاملاتهم (صور)

2023/02/12 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الأحد، توضيحاً حول مقطع مصور يظهر تذمر مواطنين؛ بسبب وقوفهم لساعات طويلة بانتظار انجاز معاملاتهم.

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