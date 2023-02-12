وجوده يهدد الامن القومي العراقي.. تصريح جديد من الهجرة حول مخيم الهول

2023/02/12 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشارت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاحد، الى ان وجود مخيم الهول يهدد الامن القومي العراقي.وذكر المتحدث بأسم الوزارة علي عباس لوكالة ايرث نيوز، ان “ملف مخيم الهول اصبح دولي باعتبار ان القاطنين فيه من عدة جنسيات تصل الى اكثر من 60 جنسية والعراق يتعامل معها طبقا للمعايير والاجراءات التي تحمي سيادة الدولة”.[…]

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تصريح جديد من الهجرة حول مخيم الهول أولاً على ايرث نيوز.

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