2023/02/12 | 17:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: FxdeeJv8EWM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شارع المتنبي - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٤٠٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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