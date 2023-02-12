2023/02/12 | 17:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الأمير الشمري لوزير الداخلية في كردستان: أمن العراق لا يتجزأ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/12 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الأمير الشمري لوزير الداخلية في كردستان: أمن العراق لا يتجزأ) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الأمير الشمري لوزير الداخلية في كردستان: أمن العراق لا يتجزأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).