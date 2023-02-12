2023/02/12 | 17:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباك بين محاضرين مجانيين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/12 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباك بين محاضرين مجانيين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباك بين محاضرين مجانيين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).