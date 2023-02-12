وزير خارجية الإمارات يلتقي الأسد.. ويتفقد مناطق متضررة من الزلزال

2023/02/12 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، الأحد، قبل أن يزور مناطق تضررت من الزلزال، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

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