2023/02/12 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، المصادقة على 1040 درجة وظيفية ضمن إجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.
وذكر المجلس في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “المجلس صادق إجراءات […]
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وذكر المجلس في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “المجلس صادق إجراءات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: المصادقة على 1040 درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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