مجلس الخدمة: المصادقة على 1040 درجة وظيفية

2023/02/12 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، المصادقة على 1040 درجة وظيفية ضمن إجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.وذكر المجلس في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “المجلس صادق إجراءات […]

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