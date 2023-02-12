2023/02/12 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الأحد، عن تفاصيل ضربة جوية أنهت حياة عدداً من عناصر داعش ضمن محافظة ديالى.وذكر المحمداوي، في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية موجعة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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