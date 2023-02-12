2023/02/12 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جوية توقع 6 ارهابيين قتلى في ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن تنفيذ ضربة جوية اوقعت 6 ارهابيين قتلى في محافظة ديالى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جوية توقع 6 ارهابيين قتلى في ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة جوية توقع 6 ارهابيين قتلى في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).