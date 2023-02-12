ضربة جوية توقع 6 ارهابيين قتلى في ديالى

2023/02/12 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن تنفيذ ضربة جوية اوقعت 6 ارهابيين قتلى في محافظة ديالى.

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